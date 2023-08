(Di domenica 27 agosto 2023) Viviamo in un'epoca caratterizzata da un profondo degrado culturale e sentimentale. Dacia, in una lunga intervista a La Repubblica, pone una lente di ingrandimento su un problema in crescita. L'articolo .

Maraini: “La scuola non educa più a coltivare i sentimenti. Come può un ragazzo comprendersi e comprendere la sessualità senza gli strumenti giusti” Orizzonte Scuola

La scrittrice: "Non è colpa dei giovani i quali purtroppo sono preda di una cultura della prepotenz. Gli va insegnato il rispetto e il sentimento, e lo deve fare la scuola che deve prendere in carico ...