Mara Venier “cacciata fuori dalla Rai” | “Io umiliata come donna!”

Una delle conduttrici più amate del piccolo schermo è sicuramente, ormai riconosciuta come la regina delle domeniche. Da diversi anni è alla guida del programma Domenica in su Rai1, trasmissione storica ed amatissima.ha affrontato momenti ...Tra le conduttrici più longeve c'è di certo, autentico simbolo della televisione che però, proprio dalla Rai, era stata cacciata malamente negli anni passati. Ma oggi il suo ritorno sa ...... 5 anni fa, qualche anno prima mi avevano mandato via perché dicevano che ero troppo vecchia , poi non voglio parlare della Rai, di quel direttore di Rai 1 che lo diceva':lo ha ...

La terza puntata del varietà condotto da Loretta Goggi su Rai 1 è all’insegna di tutorial, sketch e aneddoti. Come anche di “buste choc” grazie a Vincenzo De Lucia che imita Barbara d’Urso. Patty Prav ...Mara Venier ricorda la sua carriera e racconta aneddoti della sua esperienza televisiva durante l'ultimo appuntamento del ciclo "Gli Incontri del Principe" al Principe di Piemonte. La Venier parla di ...