Manovra | Napoli Az | ' Meloni si gioca tutto | se sbaglia governo finito'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Ladi bilancio è il cerchio di fuoco che deve attraversare il. Se, si avvia a un rapido declino. C'è una differenza rilevante, finora taciuta, fra ilDraghi e quello: il primo, da grande economista e politico, non ha mai inseguito l'inflazione che, invece, ha cercato di prevenire raffreddando le cause principali (accise sulla benzina e costi dell'energia);, come ogni politico ossessionata dal consenso e dai sondaggi, ha scelto di inseguire l'inflazione concedendo un po' di mance a tutti, con ciò lasciandola correre a briglie sciolte insieme alla speculazione che si trascina". Lo dichiara Osvaldo, della segreteria nazionale di Azione. "Se l'autunno sarà caldo o ...