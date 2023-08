Salvini: "Aumentare stipendi e pensioni" Anzitutto la, ma non solo. Rientrando venerdì a ... dal caro -agli extraprofitti delle banche passando per la riforma del Patto di stabilità ...Lunedì il primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva. Caro -ai primi posti dei dossier da affrontare per il governo Meloni, con le opposizioni in ... sono già proiettati sulla,...Immigrazione e caro -, oltre che la2024, i primi dossier che dovranno essere affrontati dall'esecutivo Meloni con le opposizioni all'attacco sull' emergenza migranti e il taglio ...

Manovra, carburanti e Patto Ue: tutti i banchi di prova del governo alla ripresa Il Sole 24 ORE

Lunedì 4 settembre è previsto, invece, un vertice di maggioranza. Immigrazione e caro-carburanti, oltre che la Manovra 2024, i primi dossier che dovranno essere affrontati dall’esecutivo Meloni con le ...Caro-carburanti al primo posto dei dossier da affrontare per il ... Lunedì 4 settembre la riunione di maggioranza con i capigruppo per definire le linee guida della Manovra.