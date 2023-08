Mangiafuoco – Grottaferrata

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 27 agosto 2023)Via Cicerone, 40 – 00046– Roma Telefono: 06/9411904 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale / carne Prezzi: antipasti 3/15€, primi 10/18€, secondi 6/22€, dolci 4/7€ Chiusura: Domenica sera; Martedì OFFERTA Come si evince dal nome, in questa osteria è la brace a farla da padrona: che il fuoco vivo sia usato per cuocer la carne sempre di ottima qualità, oppure i funghi porcini quando è stagione, o ancora la scamorza o delle più semplici verdure o addirittura il gelato, il risultato è sempre appagante per il palato. Il nostro percorso è iniziato con dei crostini ai fegatini molto gustosi e con un antipasto misto che comprendeva ottimi salumi artigianali, delle frittelle di verdure, un’insalata di patate, mele e cavolo rosso, una torta salata con delle ...