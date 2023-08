Mancini vola a Riad | da lunedì è il nuovo ct dell' Arabia Saudita

Leggi su agi

(Di domenica 27 agosto 2023) AGI - A due settimane dalle sue dimissioni da ct'Italia, Robertosi appresta a vivere una nuova avventura professionale. Secondo quanto si apprende, il tecnico jesino è in volo verso Riyad dove domani, alle 17 locali (le 16 in Italia), sarà annunciato e presentato comecommissario tecnico. Per l'ex commissario tecnico azzurro, dimessosi a sorpresa il 13 agosto, sarebbe pronto un contratto da 25-30 milioni all'anno per 3 anni, fino al mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti del 2026.dovrebbe portarsi ail tattico Andrea Gagliardi e forse anche Lele Oriali, ex team manager azzurro, oltre ai collaboratori Salsano, Lombardo, Nuciari, Battara e Scanavino. Il debutto in panchina potrebbe avvenire ...