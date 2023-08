(Di domenica 27 agosto 2023) AGI - Robertosarà ilcommissario tecnico: due settimane dopo le dimissioni a sorpresa dalla Nazionale italiana, il tecnico ha ufficializzato la scelta di sposare il ricchissimo progetto dei Falchi verdi. Domani alle 16 ora italiana in un hotel dici sarà la presentazione da partea Federcalcio locale (Saff) con il presidente federale, Yasser Al Misehal. Trionfi e delusioni in azzurro Il 58enne tecnico di Jesi firmerà un contratto quadriennale fino al 2027 da 25 milioni di euro netti all'anno e si metterà così definitivamente alle spalle l'era azzurra iniziata nel 2018, dopo la mancata qualificazione ai mondiali sotto Ventura. Un'esperienza in cui ha vissuto l'ebbrezza del trionfo degli Europei nel 2020, dopo 43 anni, ma ...

nuovo ct dell'Arabia Saudita. Quandoa Riad 'Passare per vittima poi anche no.insegue un guadagno colossale in Arabia, come fanno Messi e altri protagonisti del mondo del calcio.'Abbiamo bisogno di una Regione che salti più in alto, e stavolta la sostituzione dobbiamo farla noi: fuori, dentro Tamberi come testimonial unico delle Marche', ha concluso. Il presidente ...Oggi, il Mancio ,a Riad per la firma e la presentazione (alle 16 italiane) come tecnico dell' ...ct dell'Arabia Saudita: le cifre . Le parole che hanno destato polemiche . La ...

Mancini vola a Riad, da lunedì è il nuovo ct dell'Arabia Saudita AGI - Agenzia Italia

Anche nelle ultime ore, mentre era in volo verso l’Arabia Saudita, Mancini ha voluto rilasciare un'intervista al direttore editoriale dell’Agenzia Italpress, Italo Cucci, dichiarando: "Mi hanno ...Elegante, sorridente, garbato, già perfettamente calato nella sua nuova vita. Dal terremoto di quel 13 agosto, quando con una Pec annunciò alla Figc le sue dimissioni da ct dell'Italia, sono passati a ...