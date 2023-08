Mancini va in Arabia Saudita per 75 milioni di euro | diventa l’allenatore più pagato al mondo La classifica dei primi 10

(Di domenica 27 agosto 2023) Non è proprio una scelta dettata dal cuore quella che porterà Roberto, a firmare come nuovo commissario tecnico dell’ndo cosìdi calcio piùdi tutti i tempi. Lo svela il sito della Gazzetta dello Sport. L’evento di presentazione domani a Riad comincerà alle ore 17 locali, le 16 italiane, con il presidente federale Yasser Al Misehal a presentare il nuovo allenatore della nazionale di calcio. Si parla di un ricco contratto da 25all’anno per 3 anni (esentasse) fino al Mondiale nordamericano del 2026 che non è però il primo obiettivo: a gennaio c’è subito la Coppa d’Asia in Qatar, vinta tre volte dai sauditi, ma l’ultima risale al 1996, preistoriasi era dimesso da ...

Mancini è il nuovo CT dell'Arabia Saudita: domani la presentazione a Riyad

