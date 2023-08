(Di domenica 27 agosto 2023) "E' un inizio difficile, qui abbiamo faticato ed è chiaro che dopo due giornate lacon unnon si può. Caldo? Sì ma non deve essere certo un alibi anche perchè c'era anche per gli ...

Così Gianlucadopo la sconfitta della Roma a Verona contro l'Hellas. "Se si sente la mancanza di Ibanez - dice ancora il difensore dei giallorossi - E' un giocatore che voi molto spesso in ...... Al primo tiro subito non blocca il pallone e regalaoccasione d'oro a Duda che non può che far gol. Di fatto, concorre a compromettere la gara. Sul secondo gol non può far nulla.5.5: ...... invece di inseguire Ngonge si è tuffato sulla palla senza intercettarla), Smalling e, ma tutti e tre venti metri oltre la linea di metà campo . Un'assurdità. Ngonge è partito come...

Mancini, una Roma con un solo punto non si può vedere Agenzia ANSA

"E' un inizio difficile, qui abbiamo faticato ed è chiaro che dopo due giornate la Roma con un punto non si può vedere. Caldo Sì ma non deve essere certo un alibi anche perchè c'era anche per gli avv ...invece di inseguire Ngonge si è tuffato sulla palla senza intercettarla), Smalling e Mancini, ma tutti e tre venti metri oltre la linea di metà campo. Un’assurdità. Ngonge è partito come una scheggia, ...