Mancini ritroverà il suo staff in Arabia Insieme a 20 milioni a stagione

Leggi su serieanews

(Di domenica 27 agosto 2023) Dopo un breve stop Robertotorna in pista. E lo fa ripartendo anch’egli grazie aiarabi, con qualche polemica. E’ stata una calda e pazza estate, sia sul calciomercato che in tanti altri aspetti. E anche la Nazionale di calcio italiana è stata toccata: in questo torrido Ferragosto, quindi poco meno di 15 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.