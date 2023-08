Mancini prime parole e frecciata a Gravina | 'Qui c'è progetto condiviso Porterò l'italianità nel mondo'

...Saudita è pronta a presentare Roberto: ha firmato un contratto fino al 2027, il suo staff verrà confermato e ne farà parte anche Lele Oriali : l'ex ct percepirà 18 milioni annui. LE...Passeranno ledue, poi ci sono altre due fasi di qualificazione. L'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Dopo cheha lasciato la Nazionale azzurra, al suo posto è ...Il contratto disecondo le indiscrezioni sara' pero' inizialmente fino al 2026 a cifre da ... Avanti ledue, poi ci sono altre due fasi di qualificazione. Ancora incerta la composizione ...

Mancini prima dell’Arabia Saudita: relax in spiaggia a Senigallia, poi la firma da 60 milioni Corriere della Sera

Roberto Mancini è ora ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale dell'Arabia Saudita. L'annuncio è già stato dato e l'ex-ct dell'Italia ha usato il suo profilo instagram per le prime d ...Roberto Mancini è stato annunciato come nuovo commissario tecnico della nazionale dell'Arabia Saudita, l'incredibile video dell'annuncioContentsRoberto Mancini è stato annunciato come nuovo commissari ...