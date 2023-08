Mancini | oggi la firma con l’Arabia Saudita

Se alla prima i giallorossi in vantaggio si sono fatti sorprendere dalla Salernitana, quest'... Allenatore: Baroni Roma (3 - 5 - 2): Rui Patricio;, Smalling, Llorente (1' st El Shaarawy); ...Dopo l'Empoli, ha battuto anche la Roma e la classificalo mette in testa, per ora insieme al ... invece di inseguire Ngonge si è tuffato sulla palla senza intercettarla), Smalling e, ma ...Giornata di riposo nel mare di Senigallia, in provincia di Ancona, per l'ex ct della nazionale italiana di calcio, Roberto. Giuntoa Jesi, la sua città natale, per far visita ai genitori, nel pomeriggiosi è trasferito in un lido di Senigallia in compagnia di alcuni amici. All'uscita del "bagno" non ...

Mancini ct d'Arabia: «Oggi la firma». Accordo da 50 milioni più bonus Open

L’attività dell’ambasciata d’Italia e dell’ambasciatore Daniele Mancini a New Dehli si sta svolgendo normalmente. Mancini, secondo fonti locali, è anche uscito in mattinata a bordo della sua auto con ...Giornata di riposo nel mare di Senigallia per l’ex commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini. Giunto ieri a Jesi, la sua città natale, per fare visita ai genitori, nel po ...