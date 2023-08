Mancini nuovo ct dell’Arabia | ha firmato il contratto milionario

(Di domenica 27 agosto 2023) Come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, l’ex ct azzurro hailche lega all’Aabia Saudita fino al 2027. Ci siamo: Robertoè ormai ilcommissario tecnicoSaudita. Come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione nei giorni scorsi, l’ex ct azzurro ha detto sì ai 25 milioni all’anno, esentasse, offerti dal presidente federale Yasser Al Misehal per convincere l’allenatore ad accettare la proposta e ilfino al 2027. Robertoha detto sì all’Arabia Saudita – Notizie.com – © LapresseSecondo quanto riferito dall’Ansa, nella giornata odiernaha lasciato l’Italia ed è volato in Arabia dove nella giornata di domani, lunedì 28 agosto 2023, sarà presentato ...

La scelta geopolitica dei sauditi, peraddio petroldollari Robertosarà ilcommissario tecnico dell'Arabia Saudita. Lo svela il sito della Gazzetta dello Sport. L'evento di ...Robertoè da oggi ilct dell'Arabia Saudita, manca soltanto l'annuncio ufficiale sull'ex selezionatore dell'Italia Secondo quanto riportato dall'ANSA, Robertodomani verrà presentato ...Nella capitale saudita a breve l'ex ct dell'Italia sarà presentato nel suoincarico Robertoha firmato come ct dell' Arabia Saudita , e partirà domani per Riad, dove a breve sarà presentato nel suoincarico. La notizia, in aria da giorni e ora in arrivo ...

Mancini nuovo ct dell’Arabia Saudita, oggi arriva la firma: 50 milioni netti (più 10 di bonus) per 2 anni e me ilgazzettino.it

Come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, l’ex ct azzurro ha firmato il nuovo contratto che lega all’Aabia Saudita fino al 2027. Ci siamo: Roberto Mancini è ormai il nuovo commissario ...(Adnkronos) – Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Lo svela la Gazzetta dello Sport. La presentazione è in programma domani a Riad comincerà alle ore 17 locali, le 16 ...