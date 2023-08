Mancini | ' La Roma con un solo punto dopo due giornate non si può vedere'

(Di domenica 27 agosto 2023) 'È un inizio difficile, qui abbiamo faticato ed è chiaro cheduelacon unnon si può. Caldo? Sì ma non deve essere certo un alibi anche perchè c'era anche per gli ...

Così Gianlucadopo la sconfitta dellaa Verona contro l'Hellas. "Se si sente la mancanza di Ibanez - dice ancora il difensore dei giallorossi - È un giocatore che voi molto spesso in ...Lo ha detto il difensore della, Gianlucadopo la sconfitta dei giallorossi a Verona contro l'Hellas. 'Se si sente la mancanza di Ibanez - dice ancora il difensore dei giallorossi - E' ...Per lunghi tratti laè sembrata ricalcare da vicino quella non entusiasmante della passata ...di individuare lince di passaggio che venendo meno portano all'inevitabile lancio lungo dia ...

Mancini: "È un inizio difficile. Non si può vedere la Roma con un punto dopo due giornate" Voce Giallo Rossa

“È un inizio difficile, qui abbiamo faticato ed è chiaro che dopo due giornate la Roma con un punto non si può vedere. Caldo Sì ma non deve essere certo un alibi anche perchè c’era anche per gli ...Un altro passo falso della Roma. Dopo il pareggio casalingo dei giallorossi contro ... E vnerdì prossimo c'è il Milan all'Olimpico, gara che rapresenta già un bivio. Rui Patricio 5; Mancini 5.5, ...