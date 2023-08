Mancini in Arabia | Enrico Mentana e la lettera del ct

(Di domenica 27 agosto 2023) "Ecco cosa avrebbe potuto scrivere" Roberto, dopo le dimissioni a sorpresa da ct della Nazionale, sta per diventare il ‘ricchissimo’ commissario tecnico dell’Saudita. Domani a Riad è in programma la presentazione. Per, contratto da circa 25 milioni a stagione fino al 2027. Il pensiero torna alla ”scelta personale” che l’ex ct azzurro ha comunicato via social una decina di giorni fa. Il commiato poteva essere diverso, come scrive, ipotizzando sui social la ‘d’addio’ di. “Cara Nazionale Italiana, sono stati anni molto intensi, con grandissime gioie, come la vittoria agli europei, gravissime perdite, come quella di Gianluca Vialli, cocenti delusioni, come la mancata qualificazione ai mondiali del Qatar. Ho dato tutto ...

... Roberto, ex commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, assumerà il ruolo di commissario tecnico dell'Saudita. La presentazione ufficiale dell'incarico è prevista per ...Lo scrive su X (ex Twitter) il vicepremier leghista, Matteo Salvini, a proposito del nuovo incarico di ct dell'Saudita per RobertoQuesto il commento del ministro Matteo Salvini, uno dei primi dopo la notizia dell' imminente passaggio disulla panchina dell'Saudita, dopo le dimissioni da ct dell'Italia a Ferragost ...

Roberto Mancini ct dell'Arabia Saudita: il 28 agosto la presentazione a Riad - Sportmediaset Sport Mediaset

Mancini dovrebbe portarsi a Riad il tattico Andrea Gagliardi ... A novembre via alle qualificazioni asiatiche verso i Mondiali 2026: l'Arabia è in gruppo con Giordania, Tagikistan e una tra Cambogia e ...Roberto Mancini, dopo le dimissioni a sorpresa da ct della Nazionale, sta per diventare il 'ricchissimo' commissario tecnico dell'Arabia Saudita. Domani a Riad è in programma la presentazione. Per Man ...