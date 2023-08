Mancini in Arabia | e' ufficiale

Sarebbe stato questo uno dei tanti motivi che sono circolati per giustificare l'addio di... Le flebili smentite dell'ex Ct ("L'Saudita non c'entra nulla", però non negava l'offerta né l'...Robertoha firmato come ct dell'Saudita. La notizia era nell'aria da giorni, ora e' arrivata la conferma. Due settimane fa le dimissioni, un fulmine a ciel sereno che ha squarciato l'orizzonte ...'Bastava dirlo ai tifosi italiani che c'erano in ballo i milioni degli sceicchi'. L'imminente passaggio di Robertosulla panchina dell'Saudita, dopo le dimissioni da ct dell'Italia a Ferragosto, per Matteo Salvini diventa uno spunto sulle condizioni del calcio italiano. 'Auguri' a, ...

Roberto Mancini ct dell'Arabia Saudita: il 28 agosto la presentazione a Riad - Sportmediaset Sport Mediaset

Roberto Mancini riparte dall’Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ANSA, l’ex commissario tecnico ...Caso Mancini, fa discutere la scelta dell'ex commissario tecnico della nazionale italiana di abbracciare il progetto dell'Arabia Saudita.