Mancini ha firmato per l' Arabia Saudita e saluta l' Italia | partirà domani per Riad | contratto da 25 milioni

Nella capitale saudita a breve l'ex ct dell'Italia sarà presentato nel suo nuovo incarico Robertohacome ct dell' Arabia Saudita , e partirà domani per Riad, dove a breve sarà presentato nel suo nuovo incarico. La notizia, in aria da giorni e ora in arrivo dalla capitale saudita, ...si era dimesso da ct della nazionale italiana il 13 agosto scorso. ***In aggiornamentoRobertohail contratto con la federazione araba e sarà il nuovo ct dell'Arabia Saudita. A breve sarà presentato e inizierà la sua nuova ...

Mancini ha firmato: il nuovo ct dell’Arabia partirà lunedì per Riad Il Sole 24 ORE

L’ex c.t. azzurro, che percepirà un salario intorno ai 25 milioni all’anno, ha firmato un contratto fino al 2027, anno in cui l’Arabia Saudita organizzerà la Coppa d’Asia per la prima volta ...Domani Mancini verrà presentato come nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita: tra due settimane sarà già in campo con la nuova nazionale ...