I DETTAGLI - Dopo l'annuncio ufficiale, l'Arabia Saudita è pronta a presentare Roberto: ha ... Sono entusiasta di aver accettato questoprogetto che si fonda sulla condivisione della ..."In questi giorni - scrive- ho ricevuto una manifestazione di piena fiducia sulla mia ... Sono entusiasta di aver accettato questoprogetto che - conclude l'ex Ct campione d'Europa con la ..."Sono entusiasta di aver accettato questoprogetto - prosegue- che si fonda sulla condivisione della visione strategica di crescita del settore calcistico e in particolare del mondo ...

Roberto Mancini è il nuovo ct dell'Arabia Saudita RaiNews

Il nuovo tecnico dell'Arabia Saudita ha postato su Instagram queste parole: "In questi giorni ho ricevuto una manifestazione di piena fiducia sulla mia persona e di apprezzamento del lavoro svolto in ...“Ho fatto la storia in Europa. Ora è il momento di fare la storia con l’Arabia Saudita”. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita e si presenta con le parole in video diffuso ...