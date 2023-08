(Di domenica 27 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Roberto . L'annuncio, a due settimane dalle dimissioni presentate alla Figc, è arrivato in un video postato sulla pagina Facebooka Federazione(Saff). “Ho fatto la storia in Europa, ora è tempo di fare la storia in”, sono poi state le prime parole del tecnico daselezionatore dei Green Falcons, al termine del filmato con cui la Saff celebra anche l'impresa del 2021 compiuta alla guida'Italia. Via dalla Nazionale in aperta polemica con la Figc,ha poi parlato anche attraverso la sua pagina Instagram: “In questi giorni ho ricevuto una manifestazione di piena fiducia sulla mia persona e di apprezzamento del lavoro svolto in questi anni dalla SaudiFootball ...

"Sono entusiasta di aver accettato questoprogetto - prosegue- che si fonda sulla condivisione della visione strategica di crescita del settore calcistico e in particolare del mondo ...2 Robertoè ora ufficialmente ilcommissario tecnico della nazionale dell'Arabia Saudita. L'annuncio è già stato dato e l'ex - ct dell'Italia ha usato il suo profilo instagram per le prime ..."Dopo aver fatto la storia in Europa è il momento di fare la storia in Arabia Saudita". Sono queste le prime parole di Robertodact della nazionale di Riad. In un video pubblicato su Twitter - X, la squadra saudita ufficializza l'inizio della nuova avventura dell'ex ct degli Azzurri, definito "un vincitore nato,...

Roberto Mancini è il nuovo ct dell'Arabia Saudita RaiNews

Da 9 milioni in tre stagioni a 60, un bel salto in pochi giorni. Roberto Mancini, dopo le voci che si rincorrevano sulla sua scelta saudita sin dal primo giorno dell’addio all’Italia, ha firmato il ..."Questo incarico è un riconoscimento del valore attribuito al calcio Italiano e anche in questa esperienza porterò con orgoglio la nostra italianità nel mondo". (ANSA) ...