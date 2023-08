Mancini ct dell' Arabia Saudita | domani la presentazione a Riad «In Italia trattato come il mostro di Firenze»

(Di domenica 27 agosto 2023) Robertomattina vola a Ryad. Ha firmato per la Federazione calcioe nel pomeriggio di, alle 17ne, sarà presentato nella Capitale dall...

2 Robertoè ora ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale'Arabia Saudita. L'annuncio è già stato dato e l'ex - ct'Italia ha usato il suo profilo instagram per le prime ...Sono queste le prime parole di Robertoda nuovo ct della nazionale di Riad. In un video pubblicato su Twitter - X, la squadra saudita ufficializza l'inizio della nuova avventura'ex ct ...inoltre smentisce le valutazioni'importo del suo ingaggio: a una domanda precisa su "conferma o smentita del valore economico del contratto apparse in taluni canali di 'presunta' ...

Mancini c.t. dell'Arabia Saudita, è ufficiale. la presentazione a Riad

"Questo incarico è un riconoscimento del valore attribuito al calcio Italiano e anche in questa esperienza porterò con orgoglio la nostra italianità nel mondo". (ANSA) ...Roberto Mancini, neo commissario tecnico dell'Arabia Saudita, ha pubblicato un post sui propri social dove si è presentato ai suoi nuovi tifosi: "In questi giorni ho ricevuto una manifestazione di ...