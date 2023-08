Mancini ct dell' Arabia Saudita | domani la presentazione a Riad | «Farò la storia anche qui»

La Federcalcio'Arabia Saudita ha pubblicato sui suoi canali ufficiali questo video per annunciare Robertocome nuovo c.t. della ..."Dopo aver fatto la storia in Europa è l'ora di fare la storia in Arabia Saudita". Così Robertoparla da ct'Arabia Saudita. Con un video sul social X la Federcalcio di Riad ufficializza l'inizio'avventura'ex ct azzurro sulla panchina della Nazionale'Arabia Saudita. ...30 Dopo aver rassegnato le dimissioni da ct'Italia, Robertoriparte dall' Arabia Saudit a: è arrivato l'annuncio ufficiale'approdo sulla panchina degli asiatici'ex Inter e Manchester City. I DETTAGLI - Dopo l'annuncio ...

Mancini c.t. dell'Arabia Saudita, è ufficiale: «Ora voglio fare la storia qui». Per lui 20-25 milioni l'anno Corriere della Sera

"Mi hanno trattato come il mostro di Firenze, sì, Pacciani...". Sono le poche parole che Roberto Mancini ha voluto rilasciare in una chiacchierata telefonica al direttore editoriale dell’Agenzia Italp ...“Ho fatto la storia in Europa. Ora è il momento di fare la storia con l’Arabia Saudita”. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita e si presenta con le parole in video diffuso ...