Mancini ct Arabia Saudita | “Entusiasta del nuovo progetto”

(Di domenica 27 agosto 2023) Il commissario tecnico all'Adnkronos: "Il contratto? Riportate cifre false, tendenziose e del tutto lontane dalla realtà" “Sonodel”. Robertoè pronto ad iniziare l’avventura da ct dell’. “In questi giorni ho ricevuto una manifestazione di piena fiducia e di apprezzamento del lavoro svolto in questi anni dalla SaudiFootball Federation che mi ha scelto per il prestigioso incarico di Head Coach della National Team e che ringrazio nella persona del presidente Yasser Al Misehal”, dice l’ex ct azzurro, in una dichiarazione all’Adnkronos a cura del suo avvocato, alla vigilia della sua nomina a ct della nazionale di calcioinoltre smentisce le valutazioni dell’importo ...

Commenta per primo 'Mi hanno trattato come il mostro di Firenze, sì, Pacciani…'. Sono queste le poche parole concesse all'Agenzia Italpress da Robertomentre era in volo verso l'Saudita dove è stato annunciato come nuovo ct dei Green Falcons solo due settimane dopo le dimissioni da ct dell'Italia.vedi anche Ufficiale,ct dell'Saudita: "Qui per fare la storia" La cronaca di Juventus - Bologna A Torino la Juventus pareggia 1 - 1 con il Bologna. La partita si sblocca dopo 24 ......In un lungo post su Instagram con tanto di foto del nuovo Ct dell'Saudita, il responsabile sport del Pd ed ex allenatore dell'Italvolley, Mauro Berruto, critica la decisione di Roberto...

Ecco il video con cui l'Arabia Saudita annuncia Mancini nuovo ct: «Ho fatto la storia in Europa, ora la farò qui» - Il video Open

Queste le prime parole di Mancini come allenatore dell’Arabia Saudita: “Sono immensamente onorato di aver ricevuto l’offerta della federazione dell’Arabia Saudita per guidare la nazionale. Credo che ...Adesso c'e' anche l'ufficialità: due settimane dopo la rinuncia a guidare la Nazionale italiana, Roberto Mancini e' il nuovo ct dell'Arabia Saudita. L'annuncio è arrivato in un video postato sulla ...