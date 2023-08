Mancini ct Arabia Saudita | domani la presentazione

Non sara' nella sede della Saff, SaudiFootball Federation, ma in un hotel della capitale saudita. A presentaresara' il presidente federale, Yasser Al Misehal. Il primo obiettivo sara'...in, 30 milioni l'anno". Il "tradimento" è servito: chi si porta con lui... la Nazionale dell'Saudita . L'evento è stato fissato per le 17 locali, le 16 in Italia. A presentaresarà il presidente federale, Yasser Al Misehal . L'ex ct azzurro firmerà un ...

Roberto Mancini ct dell'Arabia Saudita: il 28 agosto la presentazione a Riad - Sportmediaset Sport Mediaset

Per 25 milioni di euro all'anno arriva finalmente la svolta e lo sbarco in Arabia Saudita: fissata la presentazione ...Roberto Mancini domani mattina vola a Ryad. Ha firmato per la Federazione calcio dell'Arabia Saudita e nel pomeriggio di domani, alle 17 italiane, sarà presentato nella Capitale ...