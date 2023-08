Mancini CT Arabia Saudita | c’è la firma | domani la presentazione ufficiale

Nella capitale saudita a breve l'ex ct dell'Italia sarà presentato nel suo nuovo incarico Robertoha firmato come ct dell'Saudita , e partirà domani per Riad, dove a breve sarà presentato nel suo nuovo incarico. La notizia, in aria da giorni e ora in arrivo dalla capitale saudita, ...Robertosarà il nuovo commissario tecnico dell'Saudita. Lo svela la Gazzetta dello Sport. La presentazione è in programma domani a Riad comincerà alle ore 17 locali, le 16 italiane, con il ...Robertosarà il nuovo commissario tecnico dell'Saudita. Lo svela il sito della Gazzetta dello Sport. L'evento di presentazione domani a Riad comincerà alle ore 17 locali, le 16 italiane, con il ...

Mancini è il nuovo CT dell'Arabia Saudita: domani la presentazione a Riyad TUTTO mercato WEB

Di Maria Strada Dimessosi dalla Nazionale italiana il 13 agosto, dopo 15 giorni si accasa con contratto milionario a Riad: l'Arabia Saudita prende lui e il suo staff Le prime… Leggi ...Secondo quanto riporta gazzetta.it emergono anche nuovi dettagli sull'inizio dell'esperienza saudita di Roberto Mancini: domani ci sarà la presentazione, alle ore 16 italiane (le 17 locali), come ...