"Dopo aver fatto la storia in Europa è l'ora di fare la storia in Arabia Saudita". Così Robertoparla da ct'Arabia Saudita. Con un video sul social X la Federcalcio di Riad ufficializza l'inizio'avventura'ex ct azzurro sulla panchina della Nazionale'Arabia Saudita. ...21 Dopo aver rassegnato le dimissioni da ct'Italia, Robertoriparte dall' Arabia Saudit a: è arrivato l'annuncio ufficiale'approdo sulla panchina degli asiatici'ex Inter e Manchester City. I DETTAGLI - Dopo l'annuncio ...Ora è ufficiale: Robertoè il nuovo commissario tecnico'Arabia Saudita. L'ex selezionatore azzurro, dimessosi improvvisamente e non senza polemiche due settimane fa , è stato ufficialmente presentato attraverso ...

Mancini c.t. dell'Arabia Saudita, è ufficiale. la presentazione a Riad Corriere della Sera

Esattamente quindici giorni dopo le sue dimissioni da selezionatore dell'Italia, la Federazione del Paese arabo ha annunciato l'arrivo del 58enne italiano, che ha firmato un contratto valido fino al ...Adesso è ufficiale: Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita. "Ho fatto la storia in Europa, adesso è il momento di fare la storia ...