Robertoè il nuovo commissario tecnico dell' Arabia Saudita . A due settimane dalle sue discusse dimissioni dalla panchina della Nazionale azzurra,l'ufficialità: come riporta la Gazzetta dello ...Abbiamo giocatori sopravvalutati Pellegrini, Cristante,, ex giocatori Rui Patricio ... Delusione immensa e venerdìil Milan a far tremare i tifosi romanisti: 'Senza portiere, con ...Al 34'e Djuric si trattengono vicendevolmente e poi vanno a contatto: meritavano ... Doveri esibisce il giallo, sbagliando perché il numero 11 sarebbe stato solo davanti a Montipò:la ...

Mancini, arriva l’ufficialità: è il nuovo ct dell’Arabia Saudita Pianeta Milan

Roberto Mancini domani mattina vola a Ryad. Ha firmato per la Federazione calcio dell'Arabia Saudita e nel pomeriggio di domani, alle 17 italiane, sarà presentato nella Capitale ...Per 25 milioni di euro all'anno arriva finalmente la svolta e lo sbarco in Arabia Saudita: fissata la presentazione ...