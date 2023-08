Manchester United | sondaggio per Cucurella

SHEFFIELD (REGNO UNITO) - IlCity espugna il campo dello Sheffield. Gli uomini di Guardiola (sostituito in panchina da Lillo) si impongono per 2 - 1 al termine di una gara dominata, ma che hanno rischiato ...Gli highlights e i gol di SheffieldCity , match valevole per la terza giornata di Premier League 2023/2024, in cui gli uomini di Pep Guardiola hanno conquistato una sofferta vittoria nei confronti dei padroni di ...Quando tutto sembra finito, i Citizens tornano in vantaggio grazei a Rodri, che regala altri tre punti alCity e la vetta della classifica in solitaria; lo Sheffield, invece, ...

Non si ferma il Manchester City, che interrompe la sua imbattibilità, ma fa tre su tre e guida in solitaria la Premier League, dopo aver sconfitto 2-1 lo Sheffield United. C'è Juanma Lillo al posto di ...Continua il momento no di André Onana. L'ex portiere dell' Inter, acquistato in estate dal Manchester United per 52,5 milioni di euro più 5 milioni di bonus, sta faticando ad ambientarsi. I tifosi del ...