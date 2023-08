(Di domenica 27 agosto 2023) Nel corso della mattinata la nuvolosità tenderà a divenire sempre più consistente sulle regioni di-ovest, per poi interessare anche le regioni del Triveneto, Liguria e Romagna. Intanto, quella appena passata è stata unadisul Vercellese e sul Novarese, dopo il nubifragio che nel tardo pomeriggio di sabato ha colpito Milano

notte il ciclone sul Mar LigureLa nuova ondata diinfatti arriva in un 2023 che proietta l'Italiatop ten degli anni più caldi di sempre, "con una temperatura superiore di 0,67 gradi la media storica", annota la ...in arrivo su tutta l'Italia, portato dal ciclone in arrivo dal Nord Europa e chenotte di domenica dovrebbe raggiungere il Mar Ligure. Lo indicano le previsioni del sito iLMeteo.it, ...

Maltempo, nella notte temporali e danni al Nord. In arrivo ciclone Rea dal Nord Europa Sky Tg24

Maltempo in arrivo su tutta l'Italia, portato dal ciclone in arrivo dal Nord Europa e che nella notte di domenica dovrebbe raggiungere il Mar Ligure. Lo indicano le previsioni del sito iLMeteo.it, ...Torna la paura a Sonico, in Alta Valle Camonica. A causa delle abbondanti piogge, i sensori che monitorano i livelli del torrente Val Rabbia hanno infatti innescato l'allarme nella notte fra sabato e ...