Maltempo | nel Lazio scatta l' allerta gialla Cosa succederà in 48 ore

Leggi su iltempo

(Di domenica 27 agosto 2023), nell'. L'Agenzia Regionale di Protezione civile delha emesso un'dalla mattina di lunedì 28 agosto, e per le successive 24-48 ore. Si prevedono sulprecipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni - informa una nota della Regione - saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.rossa domani in Lombardia, arancione in altre sei regioni. Lo comunica la Protezione civile, secondo cui si estende l'area perturbata di origine atlantica, già attiva sulle nostre regioni nord-occidentali, e apporterà precipitazioni a prevalente carattere ...