Maltempo Lombardia e Liguria | oggi allerta arancione

(Di domenica 27 agosto 2023) (Adnkronos) – Temporali e forti raffiche di vento, iltravolge lae la. Scatta, domenica 27 agosto, l'della Protezione Civile dopo la pia delle ultime 24 ore che ha colpito in particolare Milano. Allagamenti, alberi e rami caduti e tetti scoperchiati: nel capoluogo già da ieri sono fioccate le chiamate ai vigili del fuoco, mentre per– con lo stop al caldo africano – è previsto anche un brusco calo delle temperature in tutto il Nord Italia. Il, ricorda in un video postato su Facebook l'assessore a Sicurezza e protezione civile di Milano Marco Granelli, ha fatto cadere ieri "molti alberi e rami, oltre a provocare allagamenti e un parziale scoperchiamento di un tetto ...

Ecco il comunicato completo:: allerta arancione sue Liguria Ancora temporali e venti forti al Nord. Avviso meteo del 26 agosto Un'estesa area perturbata atlantica, in ...Trenord comunica che rami caduti, a causa del, sui binari hanno danneggiato l'... Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regioneha emesso, sabato pomeriggio, un ...Per la giornata di domani, domenica 27 agosto, allerta arancione per temporali sue ... determinerà sull'Italia una fase di spiccatosulle regioni settentrionali, a iniziare da ...

Nubifragio a Milano e in Lombardia, tempesta di pioggia e vento: tetti scoperchiati, treni bloccati e due feriti IL GIORNO

Temporali e forti raffiche di vento, il maltempo travolge la Lombardia e la Liguria. Scatta oggi, domenica 27 agosto, l'allerta arancione della Protezione Civile dopo la pioggia delle ultime 24 ore ...