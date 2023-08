Maltempo in Italia | allerta rossa in Lombardia | allagamenti | frane e danni

La perturbazione altantica continua sull'ancora per 48 ore. I nubifragi e il vento forte, ... A causa delè stato interrotto per una settimana il collegamento Trenitalia con la Francia ...Ilcon il Ciclone Poppea non dà tregua al Nordnemmeno oggi, 29 agosto 2023: nubifragi con pioggia in abbondanza, rischio di grandine e raffiche di vento fanno scattare l'allerta meteo ...Per il dipartimento della protezione civile, stando allo schema (immagine home page) la zona dalla Bat al Salento è fra le regioni d'in allerta gialla ma ci sono parti del nord est e Toscana ...

Ma il maltempo non dà tregua nemmeno a Como ... Il sindaco ha invitato i cittadini a restare in casa. Nel Centro Italia le forti raffiche di vento hanno impedito che partissero i traghetti per l'Elba ...Il Piemonte sferzato dal maltempo, i collegamenti bloccati, il rischio paralisi al confine Italia-Francia. Piogge torrenziali, 200 millimetri in 24 ore, e una cascata di rocce sulla valle francese ...