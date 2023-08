Maltempo | fulmini disattivano linea ferroviaria a Novi Ligure - Allagata la stazione di Genova Principe

(Di domenica 27 agosto 2023) Leggi Anche, temporali e vento forte al Nord: allerta arancione in Lombardia e Liguria - A Milano oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco Asi sono verificati alcuni allagamenti. ...

Leggi Anche, temporali e vento forte al Nord: allerta arancione in Lombardia e Liguria - A Milano oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco A Genova si sono verificati alcuni allagamenti. Intensa la ...... precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al. Il nuovo ciclone ...temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione anche associati a grandine e. Si ...E proprio le ore notturne tra domenica e lunedì si configurano come le più critiche dell'intera ondata di

Maltempo, fulmini disattivano linea ferroviaria a Novi Ligure sulla Torino-Genova TGCOM

Violenti temporali si stanno abbattendo nel Nord Italia. Alcune fulmini hanno disconnesso gli impianti ferroviari a Novi Ligure. La linea coinvolta è la Torino-Genova. Ci sono tre treni fermi al ...Chiuso il sottopasso di via Milano, problemi anche in Valbisagno e a Sampierdarena. Chiuse le funicolari Zecca-Righi e Sant'Anna. Altri nuclei intensi in risalita dal mare ...