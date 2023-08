(Di domenica 27 agosto 2023) Domani, 28 agosto, sarà allerta rossa sugli estremi bacini settentrionali della Lombardia per rischio idrogeologico. Allerta arancione in altre zone del: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e sul Veneto

Domani, 28 agosto, sarà allerta rossa sugli estremi bacini settentrionali della Lombardia per rischio idrogeologico. Allerta arancione in altre zone del Nord: Friuli - Venezia Giulia, Liguria, ...daanche in Valle Cervo. Poco fa è giunta la notizia che l'itinerario della Roggia di Miagliano rimane chiuso nella tratta denominata "Bosco degli gnomi". La causa deriva della caduta ...In attesa di conoscere gli eventualiprovocati dalnel nord - ovest questa domenica, la Protezione civile ha lanciato una nuova allerta per la giornata di lunedì 28 agosto che ...

Maltempo, danni al Settentrione. In arrivo ciclone dal Nord Europa Sky Tg24

Continua l'ondata di maltempo sul Nord dell'Italia. La protezione civile ha diramato per la giornata di domenica allerta arancione per temporali su Lombardia e Liguria. I fenomeni, che saranno accompa ...E nella notte un altro temporale ha colpito la Val Brembana, a San Giovanni Bianco la grandine ha ricoperto le strade di una spessa coltre bianca, tanto che qualcuno si è armato di pala per liberare l ...