Maltempo | allerta arancione in Lombardia e Liguria

(Di domenica 27 agosto 2023) Nel nord Italia, in particolare in, si sono abbattuti in un solo giorno ben dieci eventi estremi tra tempeste di vento, nubifragi e grandinate che hanno provocato danni nelle città e nelle campagne con tetti scoperchiati, alberi abbattuti e allagamenti. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Eswd (European sever weather database) sull’ondata diprovocata dal ciclone dopo un lungo periodo di caldo anomalo. Violenta ondata diin, alberi sradicati e tetti scoperchiati nel Milanese Ilha colpito a macchia di leopardo, con manifestazioni violente e forti temporali, dopo un lungo periodo di siccità e temperature record. Siamo di fronte – sottolinea la Coldiretti in una nota – ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione con una più elevata ...

arancione per ilin Lombardia, in estensione anche alla Liguria. Gialla in Veneto. Tempesta e vento forte in Brianza e a Vercelli. Alberi caduti e tetti pericolanti nel Milanese. ...La forte ondata diannunciata per il weekend, dopo avere provocato gravissimi danni a Milano, ha iniziato a ... " Per la giornata di domenica 27 - si legge nell'- inoltre permarranno ...Nel corso della mattinata la nuvolosità tenderà a divenire sempre più consistente sulle regioni di nord - ovest, per poi interessare anche le regioni del Triveneto, Liguria e Romagna. Intanto, quella ...

Maltempo. La protezione civile ha valutato per la giornata di oggi, domenica 27 agosto, allerta arancione per temporali su Lombardia e Liguria. Anche allerta gialla per rischio idraulico ...Maltempo. La protezione civile ha valutato per la giornata di oggi, domenica 27 agosto, allerta arancione per temporali su Lombardia e Liguria. Anche allerta gialla per rischio idraulico ...