(Di domenica 27 agosto 2023) Unadi 11 anni è statae altre persone sono rimaste ferite in unrdamento sulla città di, in. La notizia è stata confermata dalle autorità e da una fonte ospedaliera. ...

Una bambina di 11 anni è stata uccisa e altre persone sono rimaste ferite in un bombardamento sulla città di Timbuctu, in. La notizia è stata confermata dalle autorità e da una fonte ospedaliera.L'intelligence americana sposa l'ipotesi dellaa bordo del velivolo. Joe Biden azzanna lo Zar: "L'attentato non mi sorprende". Sui social ... I golpisti die Burkina Faso temono il ritorno dei ...Per questo l'ex 'chef di Putin' era volato in, provando a rinsaldare i rapporti con i suoi contatti locali.

Mali: bomba su un mercato di Timbuctu, uccisa una bambina - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

BAMAKO, 27 AGO - Una bambina di 11 anni è stata uccisa e altre persone sono rimaste ferite in un bombardamento sulla città di Timbuctu, in Mali. La notizia è stata confermata dalle autorità e da una f ...Subito dopo il primo test nucleare della storia, Oppenheimer ha citato un verso del Bhagavad Gita (di cui aveva una copia bella vissuta) ...