(Di domenica 27 agosto 2023) Parole nette fuori dalle righe: il presidente Luiz Inacioda Silva è tornato are aspramente ildie Nazioni Unite, di cui il Brasile vorrebbe diventare membro ...

"Chi dovrebbe garantire la pace, fa la guerra senza parlarne" ha affermatoin una conferenza stampa a Luanda. "La Russia va in Ucraina senza discussione al Consiglio di sicurezza. Gli Stati ...... c'è anche una paura monetaria, in quella che, a seguito delle dichiarazioni disulla moneta ...di squilibri profondi Nell'intervista si è parlato anche della situazione immobiliarein Cina ...Ma solo per ora: una ventina di altre economie emergenti, ha aggiunto, hanno già bussato alla ... 'Se il coordinamento dovesse funzionare, la sua massa, a livello politico, potrebbe avere ...

Lula critica il Consiglio di sicurezza dell’Onu: “Fatto da guerrafondai” Globalist.it

Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva è tornato a criticare aspramente il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di cui il Brasile vorrebbe diventare membro permanente.L'obiettivo è quello di creare un blocco commerciale alternativo al G7, ma non tutti i Paesi del gruppo sono d'accordo. Al vertice sul tavolo anche l'allargamento del "club" ...