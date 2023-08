Lukaku-Roma | operazione in chiusura per l’ex Inter | le cifre ? SM

Leggi su inter-news

(Di domenica 27 agosto 2023)ha un’unica reale possibilità per tornare in Serie A, possibilità che porta il nome di: ecco come l’incastro sta prendendo forma.? Secondo SportMediaset, Romeluha accettato di ridursi l’ingaggio scendendo a 7,5 milioni di euro. Anche perché il Chelsea non avrebbe coperto il disavanzo. Lacontinua a chiedere un prestito oneroso da 5 milioni di euro. Mentre il club inglese vorrebbe 8 più 2 milioni bonus. Ma l’affare resta in piedi e si può chiudere a una via di mezzo per una cifra di 7 milioni di euro.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...