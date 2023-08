Lukaku-Roma | è fatta | i dettagli dell’accordo

Leggi su notizie

(Di domenica 27 agosto 2023) Romeluè ormai prossimo a vestire la maglia della. Dal Belgio danno ormai fatto l’accordo tra i giallorossi e il Chelsea. Ecco i. Dopo la sconfitta contro il Verona, laha accelerato per Romelue il belga nelle prossime ore potrebbe arrivare in Italia per firmare il contratto e mettersi a disposizione di Mourinho. L’obiettivo del portoghese è quello di averlo a disposizione contro il Milan. Una vera e propria corsa il tempo visto che il calciatore da tempo si allena a parte e la sfida è in programma venerdì. E’per il trasferimento dialla– Notizie.com – © LapresseMa dal Belgio, come riportato dall’agenzia Dire, danno per fatto ormai l’accordo e, per questo motivo, ci sono buone possibilità di vedere ...