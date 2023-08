Luca Patella | l’alchimista «senza peso» dell’arte

(Di domenica 27 agosto 2023) Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo gennaioMaria, ma se n’è andato l’altro ieri, venerdì 25 agosto, al policlinico Umberto I di Roma dove era ricoverato da qualche first appeared on il manifesto.

In questa occasione venne dato particolare rilievo ad alcune opere di Fabio Mauri relative anche all'istallazione Celestino V una storia moderna, e all'opera diMariaVas Caelestinus V (...È morto all'età di 85 anni l'artista, fotografo e regista italiano,Maria, fra i primi sperimentatori della ...Ha proseguito nel frattempo la sua attività artistica con personali e collettive, vari riconoscimenti e importanti collaborazioni, come quelle con, Bruno Corà, Piero D'Orazio, Mauro ...

Morto Luca Maria Patella, sperimentatore instancabile con opere in tutto il mondo: dai «mari firmati» agli «alberi parlanti» Corriere Roma

Italian artist Luca Maria Patella has died in Rome aged 89. "The eclectic artist died yesterday (on Friday, ed. © ANSA ...E' morto a Roma Luca Maria Patella, artista uno dei primi sperimentatori della multimedialità: dalla grafica alla fotografia fino al linguaggio filmico. "L'eclettico artista si è spento ieri nella sua ...