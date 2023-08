Poco dopo il quarto d'ora Bonomi apre le marcature portando in vantaggio il. Il Monza però non ci sta e reagisce immediatamente con l'exche ci prova dalla distanza, ma il suo destro si ......55 Serie A: Cagliari - Inter (replica) ore 17:45 Rubrica: Croquetas - Brunoore 19:00 ...05 Rubrica: Croquetas - Rolando Schiavi ore 19:55 Rubrica: Fedi - Juventus vsore 20:15 Rubrica: ...Calcio 2023 - 2024 Squadra in casaSquadra avversaria Monza Dopo 23 presenze tra campionato e UEFA Youth League (condite da 4 a 3 assist ) con la maglia della Primavera del, Jordansaluta il club rossonero. Dalla prossima stagione, il giovane attaccante esterno classe 2005 vestirà la maglia del Monza. Di seguito il comunicato ufficiale: ' ACcomunica ...

Longhi: “Milan a ritmo di Premier League. Il successo rossonero è limpido” Pianeta Milan

Bruno Longhi ha commentato su Twitter la vittoria del Milan contro il Torino. Ecco le parole del giornalista: «Il Milan marcia a ritmo di Premier League (4-1 al Torino). Ma sono i soliti Leao e ...Calciomercato Milan, non si scioglie ancora il nodo legato al futuro di Ballo-Toure: accordo col Werder per il difensore Come riferito da Daniele Longo, Ballo-Touré è un vero e proprio intrigo all’int ...