Lo rivoglio presidente | la rivelazione di Ronn Moss | parole chiarissime

(Di domenica 27 agosto 2023) Non sappiamo se è più strano incontrarea Fasano, a metà strada tra Bari e Brindisi, oppure sentirlo parlare con dolcezza della sua perfetta vita da americano di Puglia che si accende quando il baricentro della conversazione si allontana dai dintorni del capoluogo pugliese per tornare proprio oltreoceano. Doveha ancora più di un sogno. Anzitutto nella nuova Hollywood che sta nascendo grazie agli sforzi degli attori in sciopero, i quali, secondo il vecchio Ridge Forrester di Beautiful, hanno deciso di puntare tutto sulla loro arte, senza più intermediari. Fino ad arrivare a parlare, con una certa asprezza, del futuro degli Stati Uniti. Musicista, attore, famoso in tutto il mondo proprio per aver prestato dal 1987 al 2012 il volto (o meglio la mitica mascella) allo stilista protagonista della soap opera Beautiful. La sua ...