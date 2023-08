LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | percorso mosso | Milesi difende la maglia roja

(Di domenica 27 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella secondadella, la terza grande corsa a tappe in ordine cronologico, dopo il Giro d’Italia e il Tour de France, dell’anno.movimentato quello che caratterizza la frazione di: si parte da Matarò e, dopo neanche 10 km, gli atleti affronteranno la prima salita del giorno, il Coll de Sant Bartomeu. Dopo un tratto pianeggiante abbastanza lungo, il tracciato vede la presenza del Coll d’Estenalles (11,5 km al 4%), GPM di seconda categoria. Per il resto, non ci saranno strappi realmente duri, ma i tanti saliscendi potrebbero ...

Discovery Sports offre su Discovery+ e GCN+ una copertura ininterrotta, live e on-demand di ogni tappa della Vuelta di Spagna con feed multi-audio in 16 lingue, mentre la trasmissione televisiva su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.

In un tratto scivoloso per via del maltempo, è italiana la prima maglia rossa di una Vuelta ricca di campioni. Contro ogni pronostico, a vincere è Lorenzo Milesi e il suo team. La prima tappa si porta ...Quarto posto per la Soudal QuickStep di Remco Evenepoel, mentre solo undicesima la Jumbo-Visma di Primoz Roglic e Jonas Vingegaard. Domani è in programma la seconda frazione Matarò-Barcellona di 182 ...