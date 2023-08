LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia la corsa!

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA13.20 I tre attaccanti vengono ripresi immediatamente dal gruppo. 13.17 Si muove Matteo Sobrero (Team Jayco Alula): l’azzurro è scattato insieme a Thomas Bonnet (TotalEnergies) e Elie Gesbert (Team Arkèa Samsic). 13.15 Inizio disubito complicato: a freddo gli atleti dovranno immediatamente scalare il Coll de Sant Bartomeu (5.5 km al 4.6%), GPM di terza categoria che assegnerà i primi punti per la classifica scalatori. 13.14 SI PARTE! 13.11 Le previsioni meteo di certo non sono rassicuranti: in Catalogna la pia dovrebbe continuare a cadere, e anche con una certa insistenza, fino al tardo pomeriggio, poi dovrebbe schiarire più avanti. 13.09 I corridori sono già in marcia verso il punto dove inizierà ufficialmente la ...