LIVE – Vuelta 2023 | seconda tappa Matarò-Barcellona in DIRETTA | tutti gli aggiornamenti

(Di domenica 27 agosto 2023) Latestuale delladellaa Espana, che prosegue oggi con ladi 181,3 chilometri. Si tratta della prima frazione in linea, dopo la cronometro a squadre che ieri ha aperto l’edizione numero 78 della corsa spagnola. Grande attesa per il finale, con lo strappo del Montjuic che potrebbe scompigliare i piani dei velocisti. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, senza farvi perdere assolutamente nulla della. COME SEGUIRE LAINTV E STREAMING: PERCORSO E ALTIMETRIA: CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY I ...

Discovery Sports offre su Discovery+ e GCN+ una copertura ininterrotta,e on - demand di ogni tappa delladi Spagna con feed multi - audio in 16 lingue

LIVE Vuelta a España 2023 in DIRETTA: Lorenzo Milesi in maglia roja! La DSM vince la crono a squadre, lontano Vingegaard OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda tappa della Vuelta a España 2023, la terza grande corsa a tappe in ordine cronologico ...In un tratto scivoloso per via del maltempo, è italiana la prima maglia rossa di una Vuelta ricca di campioni. Contro ogni pronostico, a vincere è Lorenzo Milesi e il suo team. La prima tappa si porta ...