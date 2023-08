LIVE – Polonia-Germania 0-0 20-20 | ottavi Europei femminili volley 2023 in DIRETTA

(Di domenica 27 agosto 2023) Latestualedi, partita valevole per glidi finale deglidi, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e. Le polacche allenate dall’italiano Stefano Lavarini, seconde classificate nella Pool A, scendono in campo con l’obiettivo di vincere e proseguire l’avventura continentale. Non è però scontato superare la compagine tedesca, che ha chiuso terza la Pool C e vuole provare a superare questo primo turno ad eliminazione. Chi si aggiudicherà la vittoria ed accederà ai quarti di finale? L’appuntamento è per le ore 20.00 di domenica 27 agosto al Paleis 12 di Bruxelles, in ...

Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Polonia - Germania degli Europei femminili 2023 di volley. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO OTTAVI DI FINALE: DATE, ORARI E TV

