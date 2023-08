LIVE – Napoli-Sassuolo 2-0 | magia di Kvara e rete di Di Lorenzo

(Di domenica 27 agosto 2023) Iltorna allo stadio Maradona per la prima volta con il tricolore cucito sul petto. Gli azzurri affronteranno il. Secondo appuntamento stagionale per il, che scenderà in campo per affrontare ilin un match che da sempre è stato ostico per i partenopei. I tifosi hanno risposto presente alla chiamata di capitan Die allo stadio Maradona ci saranno oltre 40mila tifosi azzurri ad assistere al debutto stagionale in casa.: le formazioni ufficiali Rudi Garcìa, alla prima sulla panchina delallo stadio Maradona ha scelto l’undici iniziale. Il tecnico francese sorprende tutti facendo partiretskhelia dalla panchina.tskhelia in panchina contro il ...

Lazio - Genoa e Napoli - Sassuolo: formazioni e dove vederle in TV In programma domenica 27 agosto alle 20.45, Lazio - Genoa sarà visibile sia su DAZN che su Sky, mentre Napoli - Sassuolo sarà ... Il Napoli torna allo Stadio Maradona giocando contro il Sassuolo di Dionisi. 51' - Finisce il primo tempo di Napoli - Sassuolo. 45' - Concessi 6 minuti di recupero. 34' - Napoli ad un passo dal raddoppio con un colpo di testa di Anguissa, palla poco fuori alla destra di Consigli. 27 - Cooling break, un minuto di stop per i giocatori in campo. 15' - ...

60' - RASPADORI SBAGLIA IL RIGORE! L'attaccante del Napoli rallenta la corsa, calcia forte e alto alla destra di Consigli ma non trova la porta. Gli azzurri falliscono il raddoppio. 59' - CALCIO DI ...Napoli Sassuolo Tv - Napoli Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. 2a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Rudi Garcia che scende in campo al Maradona per la partita casalinga de ...