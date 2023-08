LIVE Napoli-Sassuolo 1-0 | rigore segnato da Osimhen | sbagliato da Raspadori

Al Maradona, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 trae Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,e Sassuolo si affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Sassuolo 1 - 0: sintesi e moviola 1 Si comincia al Maradona 2 ...Lazio - Genoa e- Sassuolo: formazioni e dove vederle in TVIn programma domenica 27 agosto alle 20.45, Lazio - Genoa sarà visibile sia su DAZN che su Sky, mentre- Sassuolo sarà ...Iltorna allo Stadio Maradona giocando contro il Sassuolo di Dionisi. 51' - Finisce il primo tempo di- Sassuolo. 45' - Concessi 6 minuti di recupero. 34' -ad un passo dal raddoppio con un colpo di testa di Anguissa, palla poco fuori alla destra di Consigli. 27 - Cooling break, un minuto di stop per i giocatori in campo. 15' - ...

Napoli-Sassuolo 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

60' - RASPADORI SBAGLIA IL RIGORE! L'attaccante del Napoli rallenta la corsa, calcia forte e alto alla destra di Consigli ma non trova la porta. Gli azzurri falliscono il raddoppio.