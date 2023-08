LIVE – Napoli-Sassuolo 1-0 | azzurri in vantaggio nei primi 45?

(Di domenica 27 agosto 2023) Iltorna allo stadio Maradona per la prima volta con il tricolore cucito sul petto. Gliaffronteranno il. Secondo appuntamento stagionale per il, che scenderà in campo per affrontare ilin un match che da sempre è stato ostico per i partenopei. I tifosi hanno risposto presente alla chiamata di capitan Di Lorenzo e allo stadio Maradona ci saranno oltre 40mila tifosiad assistere al debutto stagionale in casa.: le formazioni ufficiali Rudi Garcìa, alla prima sulla panchina delallo stadio Maradona ha scelto l’undici iniziale. Il tecnico francese sorprende tutti facendo partire Kvaratskhelia dalla panchina. Kvaratskhelia in panchina contro il...

Dopo la vittoria contro il Frosinone nella 1giornata, ilfa ritorno allo stadio Maradona da campione d'Italia, ospitando il Sassuolo . Gli azzurri scendono in campo con il tricolore sulla maglietta e la voglia di ricominciare da dove si erano fermati.Al Maradona, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 trae Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,e Sassuolo si affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Sassuolo 1 - 0: sintesi e moviola 1 Si comincia al Maradona 2 ...10' - Ritmi abbastanza alti in questo avvio di gara, molta intensità e anche una grande occasione da rete per il, con il palo colpito da Raspadori dopo pochissimi secondi. 8' - Ilè ...

Napoli-Sassuolo 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Il Napoli vuole continuare a lasciare il segno e portare avanti questa striscia positiva di risultati e conquistare i primi 3 punti davanti ai propri tifosi. La partita sarà visibile anche in diretta ...16' - GOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIII!!!! Dall dischetto si presenta Victor Osimhen che spiazza Consigli e porta in vantaggio il Napoli. 14' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Dopo aver visto l'episodio al ...