LIVE Lazio-Genoa 0-1 al 45' | primo gol in A di Retegui! Bani salva su Kamada

ROMA - Laall'Olimpico pronta a sfidare il Genoa. Serve vincere per innestare la marcia in campionato dopo il ko contro il Lecce all'esordio. Sarri, alla centesima partita sulla panchina biancoceleste, ......a tutti i lettori e a tutte le lettrici rossoblù di Pianetagenoa1893.net e benvenuti a- ... Clicca qui per accedere al nostromatch .0 vs GENOA 1

Lazio-Genoa Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta LIVE Footballnews24.it

Il menu della domenica sera prevede, oltre al ritorno al Maradona del Napoli campione d'Italia in carica, anche la sfida tra due delle deluse della prima giornata: la Lazio di Sarri, rimontata e sconf ...Prosegue senza sosta il programma della 2ª giornata di Serie A. In questi minuti all’Olimpico si sta disputando la partita tra Lazio-Genoa. Entrambe le formazioni sono chiamate alla reazione dopo un b ...