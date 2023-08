LIVE Italia-Dominicana 60-77 | Mondiali basket in DIRETTA | caraibici in assoluto controllo nel quarto finale | Azzurri ancora in netta difficoltà

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-77 STEFANO TONUT DALL’ARCO! L’ORGOGLIO AZZURRO. 60-77 Tripla di Mendoza in allontanamento allo scadere: -17 e time-out di coach Casalone! 60-74 2/2 per Achille Polonara, che sale a quota 10 punti segnati! 58-74 Bomba di Montero da lontanissimo: gliscivolano a -18! 58-71 Alessandro Pajola in allontanamento prova a scuotere i compagni! 56-71 Tap-in di Vargas: Repubblicaa +15! Inizia ilconclusivo! La tripla dall’angolo di Simone Fontecchio non va a bersaglio: all’ultima pausa breve del match la Repubblicaconduce per 56-69! 56-69 Bomba di Antonio Peña e nuovo +13 per la! 56-66 Canestro in uscita dai blocchi perfetto di Gigi Datome! 54-66 1/2 per Vargas dalla ...